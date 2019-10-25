عايز يعمل عليا نمرة.. اعترافات "البوظة" قاتل طالب أمام مدرسته ببورسعيد

"كان عايز يعمل عليا نمرة في منطقتي ورفع في وشي خنجر، وكمان شتم أخويا الصغير وقاله أنت مش راجل".. بتلك الكلمات أعترف محمود خالد خليل" 19 سنة، وشهرته "البوظة" قاتل طالب الثانوي أمام مدرسته في بورسعيد خلال جلسة تجديد حبسه مساء أمس أمام قاضي المعارضات في محكمة جنايات بورسعيد والتي انتهت بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

"أنا ماشي في حالي بس البلاوي هي اللي بتترمي عليا، أنا كنت رايح أشوف أخويا الصغير عشان اتصل بيا وكان بيعيط وقالي فيه واحد كبير في ثانوي بيشتمني ومش عارف أروح منه ولما روحت لقيت المجني عليه مع أخوه وبيشتموا أخويا أحمد، ولما قلت لهم بتعملوا ليه كده ده عيل صغير راح المجني عليه مسك "خنجر" وقالي تعالي أنت وأنا هعلمك الأدب فخطفته منه وضربته في صدره طب على الأرض ساكت".. بهذه الكلمات واصل "البوظة" اعترافه أمام قاضي المعارضات.

وأفادت تحريات المباحث أن الواقعة بدأت بحدوث مشادة كلامية بين طالب ثانوي وآخر بالمرحلة الإعدادية أمام مدرسة علي بن أبي طالب في بورسعيد، لكن الأمور لم تسر بشكل طبيعي مع تبادل السباب والشتائم، فسرعان ما انفرط عقد الخلاف بين الطالبين إلى ممارسات البلطجة عندما استعان كلاهما بشقيقه.

دقائق وتحول محيط المدرسة إلى معركة بالأسلحة البيضاء انتهت بمقتل الطالب أيمن محمد حسن بطعنة في القلب، وحضر المارة وعدد من السكان في محيط المدرسة في محاولة منهم لإنقاذ الطالب بسرعة نقله إلى مستشفى الزهور في بورسعيد لكنه وصل إليها جثة هامدة.

فشل المتهم في الهروب من مسرح الجريمة بسبب حصار شهود العيان له وتسليمه إلى الشرطة، وباستجوابه اعترف بجريمة قتل الطالب، مدعيًا أنه كان في حالة دفاع عن النفس: "الخنجر كان في إيده وكان هيضربني بيه وخطفته منه وضربته فطب ساكت".

كان قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد تلقى إخطارًا من مستشفى الزهور العام بوصول الطالب أيمن محمد حسن 17 عاما، مقيم بدائرة القسم، مصاباً بجرح طعني أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيق المتوفى "طالب بالمرحلة الإعدادية 13 عاما، وآخر طالب بالمرحلة الثانوية، 18 عاما"، فقاما بالاتصال بذويهما لمناصرتهما حيث حضر المجني عليه، وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"، كما انضم لمناصرة الثاني شقيقه "عاطل، 19 عاما، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة".

وحدثت المشادة بين الطرفين فقام الأخير بخطف الخنجر من المجني عليه، والتعدي بالضرب عليه، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بما جاء بالفحص وأكدته التحريات.