سقطت شجرة كبيرة أمام قصر ثقافة المنصورة بشارع المشاية السفلية، اليوم، مما تسبب في انقطاع أسلاك التيار الكهربي نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد وهطول الأمطار المستمر.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بسقوط شجرة وتعطل حركة السير بشارع المشاية السفلية نتيجة سقوط شجرة أمام قصر ثقافة المنصورة وانقطاع الأسلاك الكهربائية.

انتقل ضباط وحدة مرور الدقهلية بقيادة العميد مدوح الحصي، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، ومسؤولي طوارئ الكهرباء إلى مكان البلاغ وتم رفع أثار سقوط الشجرة، وتيسير الحركة المرورية، وتم إصلاح التيار وإعادته مرة أخري