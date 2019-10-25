قدم الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للمحاسب استفتاح علي أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على جهوده المخلصة، قائلا إنه نموذج القائد الناجح، وذلك عقب قيامه بتسليك صفايات المطر بنفسه دون انتظار العمال في لقطة نالت إعجاب الجميع وبعد نشر"الوطن" لقصته.

وكان محافظ كفر الشيخ قد أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة، لمواجهة السيول والتغيرات المناخية المحتملة على مستوى المحافظة وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.