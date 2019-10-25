قُتل 4 متظاهرين بالرصاص الحي، الجمعة، وأصيب 18 آخرين بجروح، في مدينة الناصرية جنوب العراق، في محافظة ذي قار.

وأحرق متظاهرون مبنى المحافظة وحرق مبنى مفوضية الانتخابات، إثر استئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وتمكنت فرق الدفاع المدني العراقي في واسط من إخماد الحرائق من مكاتب الأحزاب السياسية.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي، منذ الخميس، حيث استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص الحي، وقتل متظاهران في بغداد خلال النهار، بعدما أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه.