قال عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي، إن الحكومة تعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مؤكدًا رفض وجود أي قوات أجنبية على أراضي العراق دون موافقة الحكومة العراقية.

وأضاف عبدالمهدي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل، بعيدة عن المحاصصة، مشددا على دعمه تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين.

استؤنفت التظاهرات المناهضة للحكومة مساء الخميس في العراق وفي ساحة التحرير في بغداد، تجمّع مئات المتظاهرين هاتفين "كلّهم سارقون"، في إشارة إلى الطبقة السياسيّة.

وحمل متظاهرون في العاصمة أعلام العراق، وهتف بعضهم "بغداد حرّة، إيران برّا".