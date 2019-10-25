أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن مشاركتها في أضخم مناورات بحرية في العالم تقودها الولايات المتحدة وعشرات الدول الصديقة بهدف ردع الأخطار عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية في الخليج.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، في بيان لها: "تشارك القوات البحرية السعودية في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19) ) بالقيادة البحرية المركزية في كل من (شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جيبوتي وخليج العقبة) وذلك في السادس والعشرين من الشهر الجاري وتستمر لعدة أيام بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية.

ويعد هذا التمرين الأكثر شمولاً في العالم، ويهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.