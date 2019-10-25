نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا، وصندوق التأمين على الماشية، قافلة بيطرية تنموية علاجية وإرشادية مجانية ممولة من برنامج التنمية الزراعية بقرى محافظة قنا خلال الفترة من 19-24 أكتوبر الجاري.

وأضاف بيان وزارة الزراعة أن نشاط القوافل ركز على الفحص التناسلي والسونار والجراحة والباطنة والكشف عن الأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير السيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملين للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية.

وعلى هامش نشاط القافلة تم تنظيم ندوة إرشادية عن الأمراض الوافدة من الجنوب، فضلاً عن دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين، حيث تركزت أنشطة القوافل في عدد من قرى مراكز قوص، قفت، قنا، دشنا، ونجع حمادي، علاوة على تفقد مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للمحافظة.