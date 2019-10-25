قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم، إن القوى السياسية داخل الولايات المتحدة تواصل محاولاتها الرامية إلى استخدام أوكرانيا، لتحقيق أغراض سياسية خاصة بها.

وأوضح في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أن كل ما كان ولا يزال يجري على مدار الآونة الأخيرة حول ما يتعلق بالاتصالات (الأمريكية- الأوكرانية) لا يمكن اعتباره سوى أنه محاولة أخرى لاستخدام الظروف الخارجية لأغراض سياسية داخلية"، مضيفا "نحن نرى أعراضا مشابهة لمساعي الولايات المتحدة في إقناع حلفائها - المخالفين لرأي واشنطن - بأن روسيا ستقوم بمحاولات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية".

وشدد المسؤول الروسي، على أن تلك الاتهامات لا علاقة لها بالواقع، موضحا: "لقد عرضنا أكثر من مرة مناقشة مثل هذه الأمور، في جو من الهدوء والمهنية فهناك أشخاص متخصصون يفهمون أفضل من الدبلوماسيين ما يعنيه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض غير قانونية وغير مقبولة".

يُذكر أن في الـ24 من سبتمبر الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهور تقارير إعلامية تُفيد بأن ترامب حاول الضغط على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تساعد الرئيس الأمريكي في انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المُقبلة لعام 2020.