قال كبير المساعدين في البيت الأبيض ميك مالفيني، اليوم، إنه لم يُطلب منه "إطلاقا" الاستقالة لاعترافه بأن الرئيس دونالد ترامب ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بفتح كييف تحقيقا حول الديموقراطيين.

ومالفيني، رئيس موظفي ترامب بالإنابة، تراجع عن ذلك التصريح بعد ساعات على الإدلاء به الخميس الماضي، وأدلى، اليوم، بتفسير جديد للاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب في 25 يوليو الماضي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقللا من أهمية أي صلة له بتحقيق سياسي.

غير أن اعترافه الأول أثار عاصفة، وخصوصا قوله "جمدنا الأموال" لأسباب منها ضمان تلقي وعد من أوكرانيا بالتحقيق في نظرية مؤامرة. وسئل في برنامج "فوكس نيوز صنداي" ما إذا كانت طلبت منه الاستقالة، وقال مالفيني "إطلاقا لا".

وردا على سؤال عما إذا ناقش المسألة مع ترامب كرر "إطلاقا لا". وأثارت اعترافات مالفيني الأولى عاصفة من الانتقادات من ديموقراطيين وتسببت باستياء بين جمهوريين أيضا.

وبعد قوله الخميس الماضي: "جمّدنا الأموال" لثلاثة أسباب منها المسألة المتعلقة باللجنة الوطنية للديموقراطيين، ذكر اليوم، الأحد سببين فقط: القلق إزاء الفساد في أوكرانيا وتساؤلات حول مساعدة أوروبية لتلك الدولة.

ولم يتم الإفراج عن المساعدة الأوكرانية إلى أن أثار أعضاء في الكونجرس من الحزبين مخاوف بشأن احتجازها بشكل غامض. وفي الوقت نفسه تقريبا كان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف قد بدأ بتوجيه أسئلة حول تقرير مسرّب معلومات، ترفض الإدارة تسليمه للكونجرس.

وتقرير المبلّغ، الذي تم الكشف عنه في نهاية المطاف، تحدث بالتفصيل للمرة الأولى عن مقايضة في محادثة ترامب الهاتفية في 23 يوليو الماضي مع زيلينسكي، وكثيرا ما قلل مالفيني من أهمية طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، المنافس الديموقراطي المحتمل في انتخابات 2020، وابنه هانتر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ومالفيني، عضو الكونجرس السابق من المحافظين، هو رئيس موظفي البيت الأبيض بالإنابة منذ يناير الماضي، ويتولى أيضا منصب مدير مكتب الإدارة والموازنة.