الأحد.."الشباب والرياضة" تنظم يوم مفتوح للتوظيف

تنظم الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة يوم مفتوح للتوظيف بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية يوم الأحد القادم 27 أكتوبر الحالي.

ويُنظم الملتقى بفرع ريفين الكائن في 64 شارع 9 – المقطم من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.

الوظائف المتاحة

1- مدير فرع.

2- نائب فرع.

3- بائعين فرع.

4- مسؤول مخزن.

5- مراقب بروفة.

مكان العمل: فروع المقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة.

الشروط المشتركة:

- مؤهلات عليا خريجين.

- ذكور وإناث.

- المديرين والنواب يشترط خبرة في نفس المجال.

- يفضل حد أقصى للسن 32 سنة.

المميزات والحقوق المشتركة:

- المرتب:

- بالنسبة للمديرين والنواب يحدد حسب الخبرة.

- البائعين لا يقل عن 3200 جنيه.

- المخازن والمراقبين: 1800 + 400 أداء + نسبة 1% على المبيعات.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- حوافز ومكافآت.