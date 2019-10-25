شهدت قرية الهياتم بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من عمره عقب ملامسته عمود إنارة وتعرضه للصعق الكهربي أثناء هطول الأمطار كما تم التحفظ على الجثة بالمستشفي المحلة العام لتشريحها.

وتلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الهياتم بمركز المحلة بصعق أحد شباب القرية بالتيار الكهربائي عقب ملامسة أحد أعمدة الإنارة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الشاب يدعى "سيد البرقي" مقيم بالقرية، وكشف شهود عيان من أهالي القرية أن عامود الإنارة لم يكن معزولا وكان يخرج منه شرر كهربائي وحاولوا الإبلاغ عنه دون جدوى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثه ودفنها.

جدير بالذكر أن وفاة الشاب لم تكن الأولى فهذه هي الحالة الثالثة التي لقيت مصرعها بنفس الطريقة خلال موجة الطقس السيء على مستوى قرى ومراكز المحافظة.