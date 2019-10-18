أمرت نيابة المحلة الكبرى، أمس، بتفريغ كاميرات المراقبة فى مصنع للغزل والنسيج بقرية «طرينة»، على طريق «بشبيش»، بعد تقديم مالكه بلاغاً لمركز شرطة المحلة، يؤكد تعرض خزينة المصنع للسرقة، واختفاء شيكات بقيمة 3 ملايين جنيه، كانت بداخلها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها لتحديد هوية الجناة.

وكشفت تحريات المقدم أحمد كوهيه، مفتش مباحث مركز المحلة، عن اختفاء شيكات قابلة للتحصيل قيمتها 3 ملايين جنيه من خزينة المصنع، بالإضافة لـ12 دفتر شيكات خاصة بالمصنع مسحوبة على عدة بنوك خاصة، ويكثف ضباط فرع البحث الجنائى بمركزى سمنود والمحلة جهودهم لتحديد هوية الجناة.

وقالت مصادر أمنية، لـ«الوطن»، إن الشبهات تدور حول 3 أشخاص يرجح أن يكونوا تورطوا فى الواقعة قبل الهروب إلى مكان مجهول، مشيرة إلى تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.