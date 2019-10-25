شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، استمرار هطول الأمطار الغزيرة وشدة الرياح، ما أدى إلى انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من 3 طوابق وتصدع الطابقين الأول والثاني بالشروخات مفاجئة وتم إخلاء المنزل من المواطنين وفرض كردون أمني حول المنزل لتأمين القاطنين بالمنطقة.

فى المقابل أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه كلف رئيس مجلس مدينة المحلة اللواء حاتم زين العابدين، بالضرورة الانتقال الفوري إلى موقع المنزل والتأكد من خلوه من السكان، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية للتأمين حياة المواطنين.

وأعطى المحافظ توجيهاته العاجله إلى رؤساء المدن والأحياء بنشر تمركزات ثابتة لسيارات رفع مياه الأمطار بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقرى والمدن، ورفعها أولا بأول، وذلك لعدم تعرض المواطنيين لأي أضرار نتيجة سقوط أمطار فى الفترة المقبلة.

وشدد محافظ الغربية على سرعة إزالة أي تجمعات مياه باستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه، مؤكداً أنه ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازاً حقيقياً لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الإستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.

وكانت قرى ومراكز المحافظة شهدت استمرار موجة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة بشكل مكثف طوال فترات الصباحية والمسائية، ما تسبب في ظهور البرك والمستنقعات على مستوى الشوارع والميادين الرئيسية، وغرق بعض القرى بسبب ارتفاع منسوب المياه، وهو ما تسبب فى إرباك الحياة المعيشية وصعوبات فى حركة النقل والمواصلات لأبناء المحافظة.