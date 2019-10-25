لقي طالب ثانوي مصرعه، اليوم، صعقا بالكهرباء، أثناء مروره بأحد شوارع قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة، بسبب مياه الأمطار، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا بمصرع شاب صعقا بالكهرباء، أثناء مروره بأحد شوارع قرية أريمون التابعة لدائرة المركز، وتبين مصرع شخص يدعى "إ. م. ز"، 17 سنة، طالب بالثانوية العامة، ومقيم بقرية أريمون التابعة لدائرة المركز، صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد الشوارع، وتبين أن أحد أعمدة الإنارة كانت تلامس أسلاكها مياه الأمطار بالشارع، وهو ما تسبب في مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.