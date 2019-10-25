فتح الحارتين بطريق مطروح إسكندرية بعد 16 ساعة من نزح مياه الأمطار

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم فتح طريق مطروح إسكندرية الدولي بالحارتين بعد توقف حارة والعمل أكثر من 16 ساعة متواصلة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بنسبة كبيرة ووضع سواتر ترابية في الجزيرة الوسطى بالكيلو 55 طريق مطروح الإسكندرية نتيجة الأمطار الغزيرة لمنع دخول مياه الأمطار على الطريق الأسفلتي مرة أخرى.

وأضاف أن أهالي قرية رأس الحكمة قاموا بدعم الجهود بلودر إضافي لوضع سواتر ترابية، موجها الشكر لهم لحرصهم على دعم جهود مجلس المدينة، موضحا أنه جاري العمل لرفع باقي تجمعات المياه.