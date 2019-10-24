تعرضت، منذ قليل، مدينة مرسى مطروح لأمطار رعدية لليوم الثالث على التوالي يصاحبها رعد وبرق في مختلف أحياء المدينة.

ومن جهته، أعلن، اليوم، اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أنه جاري متابعة جهود أجهزة المحافظة مع حالة الطقس غير المستقر على جميع أنحاء المحافظة، في ظل ما تشهده مطروح من أمطار رعدية غزيرة تقوم جميع الأجهزة المعنية بالتعامل معها فورا، وسحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين والطرق مع تيسير حركة المرور.

وقال "لغرابلي" إنه يتم التنبيه على جميع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعة مطروح الإقليمية والتوعية بالمدارس وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة حرصا على سلامتهم مع الحرص على متابعة شكاوي المواطنين خاصة مع زيادة كميات الأمطار من خلال غرفة العمليات الرئيسية على هاتفها 0464933158 وجميع غرف مجالس المدن والجهات المعنية.