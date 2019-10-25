لا يزال الاقتصاد المصرى يحقق خطوات نحو الأمام على أصعدة مختلفة تراوحت بين زيادة معدلات النمو وارتفاع مطرد للجنيه أمام العملة الأمريكية على مدار العام، فضلاً عن اكتشاف بترولى جديد يزيد الإنتاج اليومى المصرى، وذلك بعد أن أعلنت شركة «إينى» الإيطالية اكتشاف بئر بمنطقة «أبورديس سدرى» فى خليج السويس، بالإضافة إلى توقعات أصدرتها وكالة «فيتش سوليوشينز» بزيادة معدل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.7% خلال العام المالى الحالى.

وأعلنت الوكالة البحثية العالمية للتصنيفات الائتمانية، فى تقرير، نمو الناتج المحلى بنسبة 0.1% عما كان فى 2018/ 2019، وفسّرت ذلك بقرارات البنك المركزى، التى خفّضت أسعار الفائدة، وقالت إنها «دعمت زيادة استثمارات القطاع الخاص»، موضحة أن تراجع التضخّم وخفض أسعار الفائدة سيساعدان فى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، متوقعة أن يواصل «المركزى» خفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس نهاية 2020، مما يخفض تكاليف اقتراض الشركات المصرية، وهو تحول بدأ بالفعل فى دعم معدلات الإقراض التجارى، ويساعد فى تعزيز الزخم الاستثمارى الخاص فى المدى القريب.

"إينى" الإيطالية: "ظُهر" ينتج 3.2 مليار قدم غاز مطلع 2020

وعلى صعيد الطاقة، أعلنت «إينى» الإيطالية نجاح شركة «بترول بلاعيم»، المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول، وبالشراكة معها، فى اكتشاف بئر بترولية جديدة بمنطقة «أبورديس سدرى» بخليج السويس، وذلك بإنتاج مبدئى قُدّر بـ5 آلاف برميل نفط يومياً، وأوضحت أن الكشف الجديد جاء بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف «جنوب سدرى»، وأفادت، فى بيان أمس، بأن إنتاج البئر سيبدأ خلال أيام قليلة، لافتة إلى أن إجمالى الاحتياطيات المقدّرة فى الكشف يبلغ نحو 200 مليون برميل نفط.

وأشارت «إينى» إلى أن «بترول بلاعيم» وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة بالمنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية أيضاً فى الأنشطة المستقبلية بمنطقة «سدرى»، للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على خط الإنتاج.

وقدرت «إينى»، فى السياق ذاته، ارتفاع إنتاج حقل «ظُهر» من الغاز إلى 3.2 مليار قدم مكعب يومياً، مطلع 2020، وذلك بحسب كبير مسئولى الإنتاج بالشركة، أليساندرو بوليتى، لوكالة «آكى» الإيطالية، لافتاً إلى أن معدلات الإنتاج الحالية للحقل بلغت 2.7 مليار قدم مكعب، وستصل إلى 3 مليارات قدم بنهاية 2019.

محللون لـ"رويترز": الجنيه يواصل صعوده

وفى ما يتعلق بالعملة المصرية، قالت وكالة «رويترز» إن الجنيه يشهد صعوداً مطرداً أمام الدولار منذ بداية العام الحالى، لتبلغ مكاسبه 9.85%. وأوضح محللون للوكالة أن العملة المحلية تلقى دعماً من زيادة تدفّقات النقد الأجنبى، وقال آلين سانديب، مدير أبحاث «نعيم» للسمسرة، إن هذه التدفّقات جاءت من استثمار أدوات الخزانة المصرية، وتحسّن مطرد فى السياحة وتحويلات قوية من المصريين بالخارج، وتقلص العجز التجارى للبلاد.

ونقلت الوكالة عن محمد أبوباشا، الاقتصادى ببنك الاستثمار المصرى، المجموعة المالية هيرميس، إن «جنيهاً قوياً سيساعد فى إبقاء التضخم منخفضاً، بعد أن سجل أدنى مستوياته فى نحو سبع سنوات، الشهر الماضى»، فضلاً عن أنه قد يحفز زيادة الاستهلاك.