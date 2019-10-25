4 قتلى في انهيارات أرضية باليابان

قتل أربعة أشخاص وفقد شخص آخر في انهيارات أرضية وفيضانات اليوم، بحسب مسؤولين وتقارير إعلامية، اثر أمطار غزيرة بعد اسبوعين من مرور إعصار مدمر بالبلاد أودى بحياة العشرات. ونُقلت امرأة ستينية إلى المستشفى فيما اعتبرت أخرى في عداد المفقودين، أثر انهيار أرضي حول منزلين في شيبا في جنوب شرقي العاصمة "طوكيو".

وقال مسؤول في إدارة الكوارث المحليّة، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنّ المرأة الستينية "أكدت وفاتها لاحقا في المستشفى"، فيما تسبّب انهيار أرضي منفصل في تدمير منزل آخر في شيبا ما أسفر عن مقتل شخص، على ما أفادت الإذاعة العامة.

وفي حوادث أخرى منفصلة في ولاية شيبا، لقى رجلان مسنّان مصرعهما، بينهما رجل في حادث غرق سيارة، على ما أفادت وكالة أنباء كيودو. وأصدرت وكالة الأرصاد الجويّة اليابانية تحذيرا من سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق واسعة في شرق ووسط البابان، وقال مسؤولون إنّ خدمة الكهرباء مقطوعة عن نحو 4,700 منزل في المنطقة حتى مساء اليوم الجمعة، فيما تم تعليق خدمة القطارات.

جدير بالذكر،ان الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب اليابان قبل اسبوعين تسبب في مقتل أكثر من 80 شخصا.