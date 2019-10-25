لقى شاب مصرعه في الدقهلية، اليوم، إثر تعرضه للصعق الكهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة في قرية "دماص" مركز ميت غمر، ووصل للمستشفى جثة هامدة .

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر بوصول شاب جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين ومصرع محمود محمد يوسف محمد شاهين، 25 سنة، من "دماص" جثه هامده نتيجه صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة. وأكد شهود العيان أن الشاب لمس أحد أعمدة الإنارة العامة في الشارع بالقرب من كافتيريا في الشارع أثناء توجهه إلي منزله، ووصل إلي المستشفى جثة هامدة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية. يذكر أن خلال اليومين الماضيين تسببت موجة سوء الأحوال الجوية في مصرع 3 أشخص في الكردي والمعصرة ببلقاس وأبو شلوبة بالسنبلاوين.