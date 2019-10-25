أرجعت الفنانة لوسي أسباب موافقتها علي فيلم "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي إلي إعجابها بالسيناريو ومحتواه الفني، الذي يُعيد أجواء الألفة والتكاتف إلى الحارة المصرية.

وقالت لوسي، لـ"الوطن"، إن الفيلم يُعيدنا إلي أصولنا وأخلاقنا وطباعنا الطيبة، ويُذكرنا بعاداتنا وتقاليدنا التي تناسيناها خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال شخصية "أم عبدالله" التي تجسدها وعلاقتها بأهل الحارة، مضيفة أنها استمتعت بتجسيد تلك الشخصية لأنها رمز للحب والإنسانية، بحسب قولها.

ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" سهر الصايغ، ميدو عادل، محمود فارس، أحمد صيام وسامي مغاوري.