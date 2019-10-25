أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بالدور الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسىي في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية محلياً وحفظ الأمن والتصدي للمشكلات الإقليمية، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس الألماني مع السفير خالد جلال عبدالحميد سفير مصر الجديد لدى ألمانيا الذى قدم له أوراق اعتماده.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، أن "شتاينمير" أكد على الأهمية التى تعلقها ألمانيا على التنسيق مع مصر لمواجهة القضايا الأمنية والسياسية بالمنطقة.وحرص الرئيس الألماني، خلال المقابلة مع السفير خالد جلال، على نقل تحياته إلى الرئيس السيسي.

وتركز اللقاء على مُجمل القضايا الدولية التي تحظي باهتمام البلدين، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربطهما، وبدأت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بتوقيع السفير المصري الجديد لدى برلين في دفتر الشرف، ثم استقبل الرئيس الألماني السفير الجديد وأسرته وأعضاء السفارة المصرية في برلين.