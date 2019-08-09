سفير مصر ببرلين: حريصون على تعزيز وخلق مزيد من الشراكات مع ألمانيا

أكد سفير مصر لدى برلين الدكتور بدر عبدالعاطي، حرص مصر على تعزيز وخلق مزيد من الشراكات الاستثمارية المصرية الألمانية باعتبارها القناة الرئيسية والأكثر فعالية في نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة والتعليم الألمانية المتقدمة إلى مصر، فضلا عن خلق فرص عمل في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري وتحسن مناخ الاستثمار والأعمال.

جاء ذلك خلال زيارة السفير المصري لإحدى كبريات الشركات المصرية الألمانية في برلين المتخصصة، في مجال تطوير الأدوية والأمصال والتكنولوجيا الحيوية؛ لعلاج مختلف الأمراض، التي لم يتم التوصل لعلاج نهائي لها مثل أمراض القلب والسكر والالتهاب الكبدي وغيرها.

واستعرض عبدالعاطي التطورات الإيجابية بقطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا بشكل خاص إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"؛ للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مصري وتقديم العلاج مجانا، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لعلاج مليون إفريقي في 14 دولة إفريقية تعاني من فيروس سي، في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، كما عرض الجهود المبذولة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأجرى جولة ميدانية في معامل الشركة وإداراتها المختلفة، حيث عرض المسؤولون التقنيات والأجهزة المتعددة التي تستخدمها في متابعة خلط وتفاعل وتكاثر الخلايا في إطار عمليات تصنيع الدواء أو التقنيات الدوائية والجينية الجديدة، وتجربة العينات، تمهيداً لتصنيع الدواء في مصر وغيرها في صورته النهائية.

وفي سياق متصل، ثمن مسؤولو الشركة التطورات الإيجابية بقطاع الرعاية الصحية في مصر، منوهين بوجود العديد من مشروعات التعاون في مجال تطوير وإنتاج الأدوية والتقنيات الجينية والدوائية الجديدة بشكل رخيص نسبياً لتوفيره لأكبر عدد ممكن من الأفراد.