تحدث الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد بداية من الثلاثاء الماضي.

وقال خلال مداخلة حوار مع الإعلامية دكتورة ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن العالم يعاني من التغيرات المناخية، حيث غيرت طبيعة حالة الطقس، موضحًا: " كانت بعض المنخفضات الجوية تمر على البحر المتوسط في فصل الشتاء، مرت عليه هذه الأيام، وذلك خلال فصل الخريف، كما حدث لها تعمق، ما أثر على السواحل الشمالية بما يصاحبها من أمطار".

وأضاف أن ذلك المنخفض يمر على مصر بداية من مساء الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أنه سيستمر في ذلك حتى يوم الأحد المقبل.

وتابع: "إحنا في الخريف، درجات الحرارة معتدلة، مش حاسين بالبرد، لكن لما ندخل فصل الشتاء الخصائص المناخية بتختلف".

وأشار إلى أن فصل الشتاء يبدأ في أواخر شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة سترتفع مرة أخرى بعد يوم الأحد، ونصح المواطنين بارتداء الجواكت حتى مع ارتفاع درجات الحرارة تجنبًا لنزلات البرد.

وواصل: "هذا المنخفض سيبدأ في التحرك ناحية شمالي شرقي البلاد، تجاه سيناء، يصحبه عواصف رعدية وأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء، في يومي الجمعة والسبت، حيث تعد المحافظة الأكثر تضررا من حالة الطقس السيئ".