علقت خدمة «ناريتا إكسبريس»، التابعة للسكك الحديدية فى اليابان، خدمات القطارات بين وسط العاصمة، «طوكيو»، ومطار «ناريتا» بسبب هطول الأمطار الموسمية فى محافظة «تشيبا».

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه «تم تعليق الخدمة بين محطتى «تشيبا» ومطار «ناريتا»، بعدما غمرت مياه الأمطار مسار القطارات».

وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من ارتفاع منسوب الأنهار واحتمالية تلف السدود وحدوث انهيارات أرضية بسبب هطول أمطار غزيرة متوقعة أن تستمر حتى اليوم، شمال اليابان.

وفى الولايات المتحدة، أجْلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التى اندلعت قرب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وذكرت قناة «الحرة» الإخبارية، أن مسئول الطوارئ بولاية كاليفورنيا أمر مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمال مدينة سان فرنسيسكو عقب انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 200 ألف شخص فى الولاية، مع امتداد حرائق الغابات، التى اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل فى درجات الحرارة فى مقاطعة سونوما، بعدما أعلنت إدارة الغابات والحماية من الحرائق، فى وقت سابق، أن الحرائق التى أطلق عليها اسم «كينكيد» التهمت أكثر من 10 آلاف فدان فى كاليفورنيا.