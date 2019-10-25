أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عزم السودان على المشاركة الإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولي، من خلال الالتزام بالمعاهدات والمواثيق، والأعراف الدولية، وذكر مجلس السيادة الانتقالي - في بيان- أن البرهان استعرض، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة دول عدم الانحياز التي انطلقت بالعاصمة الأذربيجانية "باكو" اليوم، التطورات الجارية في السودان بعد نجاح الثورة الشعبية السلمية.

وأوضح البرهان، أن الثورة السودانية نجحت بتضامن القوى الثورية والقوات المسلحة، من أجل إحداث التحول السلمي إلى السلطة المدنية، مشددا على عزمهم خلال الفترة الانتقالية على نقل السودان إلى عهد ديمقراطي آمن ومستقر وتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام.

وأشار البرهان، إلى التحديات التي تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية، وأبرزها إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ومعالجة ديون السودان الخارجية، وترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وإنجاز إصلاحات قانونية، وإصلاح أجهزة الدولة، وضمان حقوق النساء، وتعزيز دور الشباب، وبناء سياسة خارجية غير منحازة.