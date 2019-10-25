أكد الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة في صدد شراء رادار طقس من أجل تحديد شدة الأمطار في أي منطقة، لتكون إضافة لأجهزة الرصد المختلفة، وذلك خلال مطلع العام المقبل.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "لا يمكن تحديد شدة الأمطار أثناء هطولها، ولا يمكن أن ندلي بأي أرقام حيال ذلك، لأن هناك بعض العوامل التي تؤثر فيها، مثل نوع السحب، ولكن هناك شبكة كبيرة لرصد كمية الأمطار بعد نزولها على الأرض".

وتابع، أن الهيئة تشهد أزهى عصورها، حيث خصص الرئيس السيسي 100 مليون جنيه لتطويرها: "مصداقية الهيئة كبيرة جدًا، ونسعى إلى الحصول على أحدث الأجهزة، ونشتري 30 محطة رصد جوي للحصول على معلومات أدق تفيد صناع القرار والمواطنين".