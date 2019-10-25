السبت.. دراسة في جامعة المنصورة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس جامعة المنصورة، منذ قليل، أن الدراسة في الجامعة مستمرة، غدا السبت، 26 أكتوبر2019، وفق الجدول الدراسي المعلن، مؤكدا أنه لا يوجد إجازات بسبب موجة الطقس الراهنة التى تضرب البلاد .

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي: " تهيب الجامعة بجميع منسوبيها من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى البلبلة داخل المجتمع الجامعي بالجامعة، نظرا لما تم أثارته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منح جامعة المنصورة إجازة غدا".

يذكر أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أعلن عن تعليق الدراسة غدا السبت، بالمدارس التى تعمل يوم السبت حرصا على التلاميذ نظرا للظروف الجوية السيئة وتقلبات الطقس.