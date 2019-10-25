يترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وفدا امريكا سيقوم بجولة الاسبوع المقبل في الشرق الأوسط والهند، بما في ذلك حضور منتدى استثماري سعودي "دافوس في الصحراء". وسيستغل المسؤولون الأمريكيون الجولة لزيادة الضغوط على إيران وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الحلفاء، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة، ما أكّد تقارير سابقة لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس" أنّ الوزير سيحضر المنتدى السعوديّ.

وسيرافق منوتشين كبار مسؤولي وزارة الخزانة وجاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولة التي تتضمن أيضا التوقف في إسرائيل والإمارات وقطر والهند، وقال منوتشين في بيان "نتطلع إلى الانخراط مع شركائنا في ارجاء الشرق الأوسط وفي الهند لمواجهة نفوذ إيران الخبيث والمزعزع للاستقرار"، موضحا أنّ المسؤولين الأمريكيين سيعملون أيضا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات تمويل الإرهاب وتحسين الظروف الاقتصادية.

وفي الهند، سيحضر منوتشين اجتماعا اقتصاديا ثنائيا وسط علاقات تتوتر أحيانا بين واشنطن ونيودلهي. وفي يونيو الماضي، أعن ترامب وقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند التي اتهمها بانها لم تضمن للولايات المتحدة وصولا منطقيا وعادلا إلى أسواقها، وعلى الإثر فرضت الهند رسومًا جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة.

ومارس مسؤولون أمريكيون ضغوطا قوية لإقناع نيودلهي بعدم منح جزء من تقنية شبكة الجيل الخامس للانترنت"جي 5 "، لشركة هواوي الصينية التي تتهمها بخرق العقوبات الأمريكية على إيران كما تعتبرها أداة للتجسس الالكتروني الصيني.