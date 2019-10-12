هواوي: نتعرض لمليون هجوم إلكتروني يوميا

كشفت عملاقة التكنولوجيا الصينية "هواوي"، عن نوع آخر من المصاعب التي تواجهها الشركة، بخلاف الحملة الأمريكية ضدها على مدار الأشهر الماضية.

وقال المسؤول الأمني في شركة "هواوي"، جون سوفولك، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن هواوي تتعرض لنحو مليون هجوم إلكتروني يوميا، تستهدف أجهزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها.

وأضاف سوفولك، أن مثل الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها "هواوي"، تتركز في الأغلب على سرقة بروتوكولات الإنترنت، وهو أمر ليس مفاجئا، كونها واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال شبكات الجيل الخامس.

واعترف سوفولك بأنه "رغم صد غالبية الهجمات واعتراضها، فقد حدثت بعض عمليات الاختراق في الأنظمة القديمة"، ولم يحدد حجم الضرر الذي تعرضت له "هواوي" نتيجة تلك الهجمات، لكن وسائل إعلام ذكرت أن هذه "الهجمات الإلكترونية شملت سرقة معلومات سرية عن طريق إرسال برامج ضارة من خلال البريد الإلكتروني".

وكانت الشركة الصينية، قد اتهمت الحكومة الأمريكية بتصعيد الهجمات الإلكترونية ضدها، كجزء من الحملة المنظمة والمكثفة التي تشنها واشنطن ضد الشركة، حيث زعمت "هواوي" أن جهاز إنفاذ القانون الأمريكي نفذ هجمات إلكترونية للتسلل إلى شبكات "الإنترنت" وأنظمة المعلومات الداخلية في الشركة.