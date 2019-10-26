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محافظ الدقهلية يتفقد الأوضاع في شوارع المنصورة وطلخا

محافظ الدقهلية يتفقد الأوضاع في شوارع المنصورة وطلخا

قبل عمرة المولد النبوي.. نصائح صحية للمعتمرين

قبل عمرة المولد النبوي.. نصائح صحية للمعتمرين

كشف لغز اختفاء "البيجو" في الدقهلية.. عصابة سرقت 8 سيارات

كشف لغز اختفاء "البيجو" في الدقهلية.. عصابة سرقت 8 سيارات

محافظ كفر الشيخ: رفعنا درجة الاستعداد في المستشفيات استعدادا للسيول

محافظ كفر الشيخ: رفعنا درجة الاستعداد في المستشفيات استعدادا للسيول

«بوكيه خضار».. هدية «شيف» لوالده يوم خروجه على المعاش

«بوكيه خضار».. هدية «شيف» لوالده يوم خروجه على المعاش

عمرو أديب: "المطار غرق ليه؟ لازم ندور على إجابة للسؤال دا"

عمرو أديب: "المطار غرق ليه؟ لازم ندور على إجابة للسؤال دا"

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الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

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حمل التلميذة للسبورة.. تكريم "المعلم الأب" ومفاجأة في انتظار حسناء

الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

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