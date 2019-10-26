قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن مصر في حاجة إلى قناة ناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية في منطقة غرب أوروبا والأمريكتين من أجل الرد على مزاعم البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وتابع جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تقارير الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي دائما ما تستخدم الأقباط للضغط على مصر.

وكشف رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن هناك قصورا في الرد على التقارير الأوروبية بالمستندات والوقائع.

ورفض تدخل البرلمان الأوروبي في القضاء المصري بوصفه جزءًا من السيادة المصرية.