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محيي إسماعيل.. فيلسوف يحترف التمثيل

محيي إسماعيل.. فيلسوف يحترف التمثيل

اليوم.. أسقفية الشباب تنظم اللقاء الروحي لخدام إعدادي بالكاتدرائية

اليوم.. أسقفية الشباب تنظم اللقاء الروحي لخدام إعدادي بالكاتدرائية

ضبط 4 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 123 ألف جنيه غرامات في الغربية

ضبط 4 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 123 ألف جنيه غرامات في الغربية

لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

"الموسيقيين" تدرس إنشاء شعبة لمطربي المهرجانات

"الموسيقيين" تدرس إنشاء شعبة لمطربي المهرجانات

فيديو.. سقوط حجاب لاعبة بمباراة كرة قدم.. ومنافساتها يلتفون حولها لارتداءه

فيديو.. سقوط حجاب لاعبة بمباراة كرة قدم.. ومنافساتها يلتفون حولها لارتداءه

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

حمل التلميذة للسبورة.. تكريم "المعلم الأب" ومفاجأة في انتظار حسناء

حمل التلميذة للسبورة.. تكريم "المعلم الأب" ومفاجأة في انتظار حسناء

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