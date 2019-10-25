دعا الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم، "إلى الحوار" في لبنان الذي يشهد حركة احتجاج تطالب برحيل كل الطبقة السياسية، وقال خلال لقاء مع الاعلام ردا على سؤال حول الرسالة التي يوجهها الى رئيس وحكومة لبنان "رسالتي بسيطة جدا على البلاد معالجة مشاكلها بالحوار"، مضيفا: "أدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وعدم اللجوء الى القوة ان من جانب الحكومة او من جانب المتظاهرين"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضح جوتيريش، أن ممثلي الامم المتحدة في لبنان يحاولون التحاور مع كل الاطراف لنزع فتيل الأزمة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلنت في وقت سابق، عن اصلاحات اقتصادية عاجلة لكن حركة الاحتجاج لا تزال تتسع من شمال البلاد الى جنوبها ما ادى الى شلل. والمظاهرات كانت حتى الآن سلمية باستثناء بعض المواجهات.

ونفى "تيار المستقبل" في لبنان والذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، من موقف تم نسب صدوره إلى المكتب السياسي للتيار، حول أن استقالة الحريري من رئاسة الحكومة من شأنها أن تشكل انتحارا سياسيا له، وأكد التيا - في بيان مساء اليوم - أن المكتب السياسي للتيار لم يصدر عنه اليوم أي بيان أو موقف بصورة مطلقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

ويشهد لبنان حالة من الاضطراب والتوتر الشديد جراء المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي اندلعت في عموم البلاد منذ مساء 17 أكتوبر الجاري اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.