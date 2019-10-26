تداول نشطاء عبر موقع التواصل "فيس بوك"، فيديو يظهر إنقاذ شباب من مدينة الإسكندرية لكلب سقط في بلاعة الشارع، بعدما سمعوا صوت نباحه الشديد.

وأظهر الفيديو المتداول نزول أحد الشباب إلى داخل البلاعة ممسكا بالحبال لربط الكلب وإخراجه وشده بمساعدة آخرين في الشارع، إلى خارجها.

جاء ذلك وسط ردود فعل واسعة من رواد الموقع، الذين انقسموا إلى اتجاهين البعض وجه الدعاء لهؤلاء الشباب لما اتسموا من إنسانية ورحمة خصوصًا بعدما نجحوا في إخراجه، والآخر لم يصدق سقوط الكلب في البلاعة، مستنكرين حدوث الواقعة.

وواصلت الأمطار الغزيرة هطولها علي مدينة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أن بعد توقفت لمدة ساعة واحدة كراحة بعد شتاء قاصي دائم لأكثر من 24 ساعة، وسط تخوفات المواطنين من حدوث إعصار كما يتردد.