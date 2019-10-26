نقل الإعلامي عمرو أديب عن أبرز وسائل الإعلام الأثيوبية قولها إن مصر قررت اتباع الوسائل الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة وذلك تعليقًا على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مدينة سوتشي الروسية على هامش القمة الروسية الإفريقية.

وأضاف أديب خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الناس دي كانت قلقانة هناك، وممكن يكون فيه حلول أخرى"، مشيرًا أن معنى هذه الأخبار التي تم تداولها أنه كان هناك قلق في المجتمع الأثيوبي من رد الفعل المصري.

وأشار أديب أن المجتمع الإثيوبي كان قلقًا من تفكير مصر في أمور أخرى خاصة بعدما أذاع محمد مرسي العياط اجتماع يتأمر فيه على إثيوبيا: "لما قالوا نودي لهم طيارات ونعمل قاعدة عسكرية وكل الكلام ده، والناس في إثيوبيا عندها الرواسب دي".