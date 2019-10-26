قال اللواء طارق مهدي، رئيس المجلس الوطني للإعلام الأسبق، إن الهدف الحقيقي الذي يجب أن يركز عليه الجميع الآن هو جذب المشاهد للقنوات والإذاعات المصرية.

وأكد مهدي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد حمزة في برنامج "أمرك يمهنا" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الهدف الآن هو استرداد الفضائيات ثقة المشاهد المصري فيها، مشددًا أنه يجب ضبط المشهد الإعلامي من خلال إعادة الثقة بين المواطن والإعلام المصري، وعدم تركه فريسة سهلة للقنوات المعادية في الخارج.

وأوضح أن المواطن يتجه للفضائيات المعادية لحاجته للمعلومات التي لم تتوفر بالإعلام المصري، مثل مناقشة قضية غزو سوريا من قبل تركيا، موضحًا أن الأزمة القائمة بين المواطن والإعلام ترجع لعدم وجود سياسة إعلامية، مؤكدًا أن الإعلام بحاجة لوزير إعلام يضبط المشهد الإعلامي.

وأكد أن المقصود بمفهوم الإعلام الوطني هو إعطاء المعلومة بقدر الحاجة وبقدر ما هو متوفر دون تحليل، مشيرًا إلى أن هناك سيولة في طرح الآراء والمعلومات في الوقت الحالي، وأن البعض يستطيع أن يصنع رأي عام صناعي دون تكلفة "بخبر بـ3 مليم" من خلال طرح قضية قديمة على أنها جديدة لتغييب الوعي العام وصناعة رأي عام صناعي.

وأشار رئيس المجلس الوطني للإعلام الأسبق، إلى أنه يجب على جميع المؤسسات سرعة إصدار بيانات سريعة لتكذيب المعلومات والشائعات المغلوطة التي يتم تداولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمس الدولة وتهاجمها.