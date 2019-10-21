أستاذ بكلية الإعلام: فضائيات الإخوان تتجاهل عدوان أردوغان على سوريا

أكدت الدكتورة سهير عثمان، أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن جميع الفضائيات التركية والقطرية ما زالت تمجد الرئيس رجب طيب أردوغان، متجاهلة ما عدوانه على الشمال السوري.

وأضافت "عثمان"، خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإعلام التركي والقطري والجماعة الإرهابية تتنفس الكذب دائما، وتضلل الرأي العام العالمي بشأن يحدث في سوريا، موضحة أن هؤلاء يسيرون على خطى وزير الإعلام في عهد الرئيس النازي أدولف هتلر خلال الحرب العالمية: "قدوة القنوات الإرهابية".

وأكدت الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المخابرات القطرية تمول تلك القنوات من أجل مهاجمة الدول العربية وزعزعة الاستقرار بها، ويتقاضى على إثر ذلك، المذيعين الهاربين معتز مطر ومحمد ناصر، آلاف الدولارات، من أجل تنفيذ الأجندة الموضوعة لهما، مشيرة إلى أن العاملين بتلك القنوات هم أنصاف مواهب ويضمرون العداء لمصر والمصريين.