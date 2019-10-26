سرقة سيارة أحمد أمين.. والفنان: قدر الله وما شاء فعل

صرح الفنان أحمد أمين منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن سيارته الخاصة تعرضت للسرقة، صباح اليوم.

وقال "أمين": "صحيت من النوم على محاولة سرقة عربيتي، خد منها حاجات بس وقدر الله وما شاء فعل"، تبين من الصورة المنشورة أن اللص كسر زجاج السيارة وسرقة بعض محتوياتها.

يذكر أن الفنان أحمد أمين، يستعد الفترة الحالية للعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد غياب دام 4 سنوات، وذلك بتقديم سلسلة "الفاميليا"، حيث عرف الجمهور "أمين" من خلال السوشيال ميديا بسلسلة فيديوهاته الشهيرة "البريك"، و"30 ثانية"، لينتقل بعدها للعمل في التليفزيون والسينما.