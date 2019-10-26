بحث وزير الخارجية، مع وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار ممادياروف تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على هامش القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة حاليا بـ"باكو".

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها، وخاصة آفاق التعاون في قطاع الطاقة ومعامل التكرير في مصر على ضوء تذليل العقبات أمام المشروع.

وقال حافظ، إن الجانبين تطرقا إلى التعاون في المجال السياحي في ظل تسيير خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ، الذي دُشن في 18 يوليو الماضي، وساهم في تعزيز معدلات السياحة بين البلدين حيث أعرب وزير الخارجية عن اهتمام مصر بتطوير الحركة السياحية القادمة إلى شرم الشيخ خلال موسم الشتاء.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، إن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة تطوير الإطار القانوني بين البلدين، بالاضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة، والنظر في سبل استئناف المشاورات السياسية بين الدولتين، لافتا إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام، حيث استعرض وزير الخارجية تطور عملية السلام وموقف مصر ورؤيتها إزاء المبادرات المطروحة، بالاضافة إلى التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.