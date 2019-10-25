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استئصال ورم يزن نحو 3 كيلو من رحم سيدة بالأقصر

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تصل لـ 657 جنيها.. تفاصيل حفل عمر خيرت في ساقية الصاوي

تصل لـ 657 جنيها.. تفاصيل حفل عمر خيرت في ساقية الصاوي

تعطيل الدراسة وغلق موانئ.. حصيلة الطقس السيئ بالمحافظات

تعطيل الدراسة وغلق موانئ.. حصيلة الطقس السيئ بالمحافظات

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