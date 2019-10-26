تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

طقس اليوم السبت 26-10-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

بعد السيول والأمطار الرعدية.. خبير أرصاد يكشف موعد تحسن الطقس

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنَّه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى مساء غدا السبت، فيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية تكون غزيرة ورعدية وقد تصل لحد السيول على سيناء، وتستمر على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وأبرزها الإسكندرية ومطروح ورفح والعريش ومحافظات القناة.

5 محافظات تؤجل الدراسة اليوم بسبب الأمطار

أجرى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين، لمتابعة الجهود والإجراءات لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

لليوم الثاني.. الحكومة تجدد مناشدتها للمواطنين: الزموا منازلكم

ناشد مجلس الوزراء المواطنين، للمرة الثانية بالتزام المنازل غدًا السبت، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالى محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء؛ وذلك حرصًا على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم.

كشف بترولي جديد في خليج السويس.. و"فيتش" تتوقع زيادة نمو اقتصاد مصر إلى 5.7%

لا يزال الاقتصاد المصرى يحقق خطوات نحو الأمام على أصعدة مختلفة تراوحت بين زيادة معدلات النمو وارتفاع مطرد للجنيه أمام العملة الأمريكية على مدار العام، فضلاً عن اكتشاف بترولي جديد يزيد الإنتاج اليومي المصري، وذلك بعد أن أعلنت شركة "إيني" الإيطالية اكتشاف بئر بمنطقة "أبو رديس سدرى" في خليج السويس، بالإضافة إلى توقعات أصدرتها وكالة "فيتش سوليوشينز" بزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري ليصل إلى 5.7% خلال العام المالي الحالي.

الأزهر يعطل الدراسة في 6 محافظات اليوم

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إنه جرى تعطيل الدراسة السبت لـ6 محافظات.

السياحة تطالب الشركات والوكلاء وقف الرحلات حرصا على سلامة السائحين

طلبت وزارة السياحة، من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه على جميع شركات السياحة بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وإيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك حرصا من وزارة السياحة على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين،

إعلان الطوارئ وإلغاء إجازات القيادات المحلية بسبب الطقس السيئ

تابعت وزارة التنمية المحلية، الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، أمس، من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

بعد السيول والأمطار الرعدية.. خبير أرصاد يكشف موعد تحسن الطقس

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنَّه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى مساء اليوم السبت، فيستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية تكون غزيرة ورعدية وقد تصل لحد السيول على سيناء، وتستمر على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وأبرزها الإسكندرية ومطروح ورفح والعريش ومحافظات القناة.

وفاة الفنان قاسم الدالي عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

توفي أمس الفنان قاسم الدالي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عاما.

رئيس "الأرصاد": "دا مش إعصار دا منخفض عادي واسمه حمادة

نفى الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما أشيع عن وجود إعصار بالبحر المتوسط سيضرب محافظات الدلتا.

رسميا.. كاف يبلغ الأهلي بمواعيد مبارياته بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

تلقى النادي الأهلي، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يحدد خلاله موعد الثلاث المباريات الأولى للأهلي بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.