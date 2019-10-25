تواصلت موجة الطقس السيئ، وهطلت أمطار غزيرة على أغلب محافظات الوجه البحرى، تسببت فى غرق الشوارع والميادين، وسط استمرار حالة الطوارئ التى أعلنتها الأجهزة التنفيذية، التى دفعت بسيارات كسح إلى الأماكن المتضررة، فيما توقفت بعض موانئ الصيد عن العمل بسبب سرعة الرياح التى أجبرت الصيادين على عدم الخروج من الموانئ حفاظاً على أرواحهم.

فى الإسكندرية، هطلت أمطار غزيرة أغرقت عدداً من الشوارع بالإضافة إلى إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة وتوقف حركة الملاحة، ودفعت شركة الصرف الصحى بعدد 74 سيارة لسحب المياه من شوارع منطقة المندرة وجناكليس بطريق الحرية ومحطة الرمل أمام سينما راديو وسيدى جابر، وأمام مكتبة الإسكندرية، والكيلو 21 والعجمى، بالإضافة إلى غرق أفنية 3 مستشفيات، وهى مستشفى أطفال الرمل شرقاً، مستشفى الحميات وسطاً ومستشفى كرموز غرباً.

المياه تغرق الشوارع.. وغلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة وتعطيل الدراسة فى المحافظة غدًا

وقررت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، وقف حركة ترام المدينة جزئياً بعدة مناطق، منها محرم بك والحضرة والنزهة حرصاً على حياة المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائى، وقال المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام فى الإسكندرية، إنه جرى اتخاذ قرار فورى بسبب وجود تراكمات لمياه الأمطار بعدة مناطق بخط سير ترام المدينة «الترام الصفراء»، ما استدعى وقف الحركة جزئياً وفصل التيار الكهربائى عن الخط المشار إليه، وأضاف «صقر» أنه تقرر أيضاً منع خروج 15 أوتوبيساً كهربائياً دخلت الخدمة مؤخراً، حفاظاً عليها من التلف بسبب تراكمات مياه الأمطار، مؤكداً أن حركة خط ترام الرمل وباقى أسطول النقل العام يسير بانتظام.

وأشار رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى أن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن، وأضاف «الغندور» أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز.

ووجّه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الموانئ المختلفة بتوخى الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مشدداً على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ ورفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقى أية إشارات استغاثة من السفن والمعدات الموجودة فى الميناء، والتعامل الفورى معها.

فيما أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، قراراً بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا، السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة، وأصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديرى عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار تنفيذاً لتعليمات المحافظ حرصاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكداً ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية أبنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل فى نطاق إدارته.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، نزول السيارات فى الشوارع والتعامل الفورى مع كل البلاغات التى تصل إلى غرفة الطوارئ والخطوط الساخنة، موضحاً أن رجال الصرف الصحى منذ أيام فى الشوارع لتطهير الشنانيش وتنظيفها وسحب المياه من الشوارع ومنع غرق المدينة.

وتسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار بغزارة، على مدن ومراكز محافظة البحيرة، لليوم الثالث، خاصة المدن الساحلية، فى توقف حركتى الملاحة والصيد ببوغاز رشيد وميناء المعدية بإدكو، كإجراء احترازى لجأت له الأجهزة التنفيذية المختصة، بسبب سوء حالة الطقس وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية فى البحر المتوسط.

وأكد المحافظ اللواء هشام آمنة، رفع حالة الطوارئ مع الاستعانة بسيارات الوحدات المحلية وسيارات الشفط والكسح، لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع، واستعداد محطات الصرف الزراعى ومراجعة كفاءة جميع وحداتها، والمرور على الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، وشدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدى 24 ساعة لسرعة التدخل والتعامل فى حال حدوث طارئ، مشيراً إلى تلقى تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بواقع تقرير كل ساعة بصفة مستمرة، فضلاً عن متابعة الغرف الفرعية، والتأكد من الاستعداد التام لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة.

"الحماية المدنية" تشارك فى شفط المياه من شوارع كفر الشيخ

وفى كفر الشيخ، هطلت أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة، مصحوبة بالثلج والبرق والرعد، ما تسبب فى غرق الشوارع ورفعت المحافظة حالة الطوارئ فى كافة المرافق، تزامناً مع انتشار فرق الصرف الصحى والمياه فى الشوارع لشفط المياه، وكان المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه على رأس فريق عمل فى الشارع لمتابعة حالة الطقس، كما ترأس المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية المتصلة بمجلس الوزراء ووزارتى التنمية المحلية والرى وهيئة الأرصاد الجوية، بعد تحذيرات الأخيرة من احتمالية سقوط الأمطار بغزارة، وشاركت قوات الحماية المدنية فى شفط مياه الأمطار من الشوارع، فيما توقفت حركة الصيد فى بوغاز وبحيرة البرلس، وكذلك الملاحة البحرية بالميناء بسبب سوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح التى أجبرت الصيادين على الإحجام عن الصيد.

تلف أسمدة زراعية ووحدة كمبيوتر لبيانات الفلاحين فى جمعية زراعية بالغربية

وتعرضت مدن وقرى محافظة الغربية، لأمطار غزيرة، لليوم الثالث على التوالى، تسببت فى تلف وحدة الكمبيوتر بالجمعية الزراعية فى بندر بسيون إلى جانب أضرار لحقت بالمخزن إثر ترشيح المياه من الأسقف والحوائط، بالإضافة إلى غرق الأسمدة الزراعية المدعمة، كما تسببت الأمطار فى تلف ٤ معدات مخصصة للزراعة، موجودة فى فناء الجمعية، ولم يكن هناك مكان لتخزينها سوى فى قطعة أرض أمام الجمعية، وقالت هادية أبوسبعة، مسئولة الجمعية الزراعية، إن الجمعية تم إنشاؤها منذ زمن بعيد وتهالكت مبانيها وجدرانها وطلبنا أكثر من مرة ترميمها أو هدمها وبناءها من جديد.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية استمرار حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى من خلال الدفع بماكينات وسيارات شفط المياه وكسحها لمواجهة الأمطار الغزيرة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة فى تعليماته لمديرى الإدارات وفروع الشركة على ضرورة التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، وتوزيع سيارات الكسح فى أماكن تجمعات المياه، لافتاً إلى توزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفورى معها.

المنيا تتأهب للسيول بتطهير المخرات وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالى لها

وقال المهندس نادى سمير، مدير عام رى شرق المنيا، إن مخر سيل «عرب الشيخ محمد»، أحد المخرات الطبيعية بالمحافظة تم تدعيمه بـ3 سدود لإعاقة المياه بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 ملايين جنيه ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة مخرات السيول لتكون مؤهلة لمجابهة المخاطر الناتجة من تدافع المياه نتيجة تساقط الأمطار أو السيول.

وتفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عدداً من مواقع مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة تقلبات الطقس من أمطار وسيول، حيث تفقد المحافظ مخر المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، ومخر سيل عرب الشيخ محمد، ومخر سيل طهنا الجبل، رافقه المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ووجه المحافظ إلى العمل على إزالة أى عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائى مع إيجاد البديل للمخرات غير الصالحة سواء طبيعية أو صناعية، وحصر الأماكن التى يتوقع حدوث أى ظرف عرضى بها خلال الموسم.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بعرض نتائج اللجان المشكلة بالوحدات المحلية والمكلفة بالمرور على مخرات السيول وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالى للمخرات ورصد أى ملاحظات لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما شدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر السيول، بوضع الخطط اللازمة لإدارة أى أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام، ومراجعة المعدات الثقيلة والسيارات ومعدات الإنقاذ النهرى مع إجراء صيانة دورية لها فضلاً عن التأكد من وجود كافة وسائل الإعاشة اللازمة لوقت الأزمات.

وفى دمياط، اضطر «محرم أبوزيد»، 52 عاماً، معلم لغة عربية بمدرسة عمر بن الخطاب بكفر سليمان البحرى إلى كسح مياه الأمطار من المدرسة بسبب عدم وجود عمال: «مدرستنا بدون عمال وسكرتارية وتضم 1400 تلميذ وتلميذة»، وأشار إلى أن شبكة الصرف الصحى لم تستوعب مياه الأمطار الغزيرة التى أغرقت الفناء، واختتم: «قمنا بذلك تطوعاً لنحفظ أطفالنا من الأذى».