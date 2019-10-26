قال العميد سمير راغب الخبير الأمني ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن اعتداءات تركيا على شمال سوريا ساعد على هروب أعداد كبيرة من الدواعش من السجون السورية، مما يزيد من حدة العنف والإرهاب في المنطقة العربية، كما أن هذه الخطوة قد كشفت بشكل واضح دعم أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، حيث سيقوم نظام أردوغان بتوطين الدواعش الذين تم تهريبهم من سجون الشمال السوري مما سيزيد من صعوبة الأزمة السورية.

وأضاف راغب خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أن عدوان تركيا على شمال سوريا يعد اعتداء على الأمن القومي العربي، ويكشف أطماع أردوغان في المنطقة العربية، ويتعارض مع كل المواثيق والأعراف الدولية.

وتابع "راغب"، أن السياسة الخارجية المصرية تهتم بشكل كبير بالقضية السورية، بل إنها أصبحت على رأس أولويات واهتمام الدبلوماسية المصرية، والشعب السوري يملك سيادة على أراضيه ولا يحق لتركيا أو لأي دولة أخرى التدخل في شؤونها والعدوان العسكري على أراضيها، كما أن المجتمع الدولي والإقليمي عارض بشدة ما قامت به تركيا من اعتداءات، سواء مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي الذي سيفرض عقوبات على تركيا أو جامعة الدولة العربية.