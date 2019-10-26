قال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي "سونج يون مو"، اليوم، إن كوريا الجنوبية واليابان قد تعقدان جولة ثانية من المحادثات الشهر المقبل في خطوة لحل خلافاتهما التجارية بشأن القيود المفروضة على تصدير طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوزير لم يقدم إطارًا زمنيًا محددًا للمحادثات، ولم تتوصل الدولتان إلى اتفاق في محادثاتهما الأولى التى عقدت خلال الشهر الجاري في جنيف فيما يتعلق بشكوى سول أمام هيئة التجارة العالمية بشأن القيود المفروضة على تصدير طوكيو.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا، قالت أمس الاول الخميس، إن بلادها ستواصل جهودها لحل القضايا مع اليابان عبر نهجي الحوار، مشيرة - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إلى الصراع الذي نشب بين الجانبين، بسبب قيام محكمة كورية بإصدار حكم لصالح ضحايا العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب، بجانب فرض قيود التصدير اليابانية ضد كوريا الجنوبية.

وقالت "هوا" في هذا الشأن: "إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تسعيان - بناء على الثقة القوية المشتركة بينهما - إلى حل القضايا الرئيسية لتبادل المنافع، وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة مثل الصين واليابان وروسيا، وتعزيز التواصل الاستراتيجي معها من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأكدت أن كوريا الجنوبية، بصفتها طرفًا مباشرًا في قضية شبه الجزيرة الكورية، بذلت الجهود النشطة لخلق زخم الحوار بين "سول" و"بيونج يانج" و"واشنطن" حتى بعد انتهاء قمة "هانوي" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بدون التوصل إلى أي اتفاق.

وأشارت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية إلى أن اجتماع "بانمونجوم" بين قادة الكوريتين والولايات المتحدة الذي أقيم في يونيو بفضل جهود "سول" وعزم زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة على الحوار، أتاح فرصة مهمة لتهيئة الظروف للمفاوضات على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة التي جرت في السويد في بداية الشهر الجاري.