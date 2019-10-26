البيت الفني للمسرح ينعى الفنان قاسم الدالي: ربنا يلهم محبيه الصبر

ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير قاسم الدالي، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

ودعا رئيس البيت الفني للمسرح للراح بأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفي أمس الفنان قاسم الدالي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عاما.

قاسم من مواليد 1 أكتوبر عام 1944، واشتهر بالمشاركة فى أغلبية أعمال الراحلين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ.

كما قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والانثي، والمشبوه، رمضان فوق البركان".

كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء".