قال أحمد الطويان مدير عام مركز الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية، إنَّ المركز فكرته قائمة على التعريف "بثقافاتنا وهويتنا، وما تقوم به المملكة من خطط وفتح لأبواب المستقبل لأبناء السعودية" بحسب تعبيره.

وعن رسالة مركز الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية، تابع الطويان، في كلمته بجلسة "الصوت الرسمي والتفاعل المجتمعي" بمنتدى مسك للإعلام، قائلًا: "لدينا رسالة مهمة تنطلق من عمقنا العربي والإسلامي وموقعنا الاقتصادي والسياسي والثقافي، وأيضا العالم ينظر إلى منطقتنا من خلال الدور الذي تقوم به الممكلة من مبادرات، نحن نعيش مشكلة وأزمة في العالم العربي في التعريف بأنفسنا لذلك دوما نصطدم بالفهم الخاطئ في التعامل مع الآخر".

وأوضح أنَّ الدبلوماسية الغربية ليست جديدة فنجاحات العالم الغربي بمجال الدبلوماسية الرقمية أوضحت أنها آداة مهمة في المجتمع الدولي، متابعًا أنَّ "الولايات المتحدة حققت نجاحا كبيرا واستطاعت الدخول في الكثير من المجتمعات عبر أدوات الإنترنت الاتصالية" بحسب تعبيره.

بدوره، قال الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن، إنَّ الوزارة تشبه وزارات مماثلة في عدد من الدول وتهتم بالشؤون الاجتماعية، متابعًا "لكن يميزنا أنه يتبعنا مؤسسات كالتأمينات الاجتماعية ونعمل على 3 محاور هي الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية ثم التنمية" بحسب تعبيره.

وأكد أن هناك زحف للإعلام الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي، مبينا "نحن نتفاعل مع هذا فلدينا موقع للوزارة ولدينا أيضا تحديث يومي لموقع الوزارة والبيانات يتضمنها، كما نتواصل بتفاعل مع الجمهور من خلال كل المنصات الإلكترونية منذ 2014".