نفت محافظة الإسماعيلية، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية بانهيار أجزاء من محور 30 يونيو، منوهة بأن الطريق مصمم بأحدث الوسائل والمواصفات.

وذكر البيان الذي أصدرته المحافظة، أن الهدف من إطلاق هذه الشائعات والأخبار المضللة هو إحداث البلبة وزعزعة الاستقرار، ومحاولة طمس الحقائق بما تشهده مصرنا الغالية من مشروعات تنموية عملاقة في جميع المجالات والقطاعات.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الشرفاء بعدم الالتفات لتلك الشائعات التي يرددها أعداء النجاح، خاصة بعد معدلات التنمية غير مسبوقة التي تشهدها مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.