إقبال كثيف من الألمان للمشاركة في منتدى شباب العالم

انطلقت اليوم، الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، حيث تنظم إدارة المنتدى ندوات عدة في دول مختلفة، وبدأت أولى تلك الجولات في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية، بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته، وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم.

وأقبل عدد كبير على التسجيل للمشاركة في منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، ويجرى تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد في الفترة من 14-17 ديسمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ.

تستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدى شباب العالم "wyf community"، من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، لكي يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي ستعقد داخل وخارج مصر.

وتأتي هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم، برعاية شركة "كوكاكولا" العالمية التي أعلنت عبر صفحتها بموقع التواصل فيس بوك عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز لشباب العالم.

وكان التسجيل لحضور المنتدى هذا العام قد بدأ يوم 2 سبتمبر الماضي وسينتهي 10 نوفمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى https://wyfegypt.com.

سيشهد المنتدى هذا العام 2019 مناقشات ثرية حول قضايا الأمن الغذائي والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام في شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المؤتمر في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب المتميز، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وينطلق المنتدى هذا العام في الفترة من 14-17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي والبيئة والمناخ وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.