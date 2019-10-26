تعرضت سيدتان لإصابات خطيرة في الدقهلية اليوم، إثر سقوط نخله عليهما بفعل الرياح الشديدة، في حي السوق بمدينة ميت سلسيل، وجري نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت سلسيل بوصول سيدتين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، إثر تعرضهما لسقوط نخلة عليهما.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من عبير محمد الدمرداش، 40 سنة، ومنى محمد حسانين عبد الفتاح 47 سنة، مقيمان بميت سلسيل.

وأكد مصدر طبي إصابة السيدتين باشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، مما استدعي تحولهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.