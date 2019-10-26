شهدت محافظة دمياط، هطول أمطار اليوم مصحوبة برياح شديدة على سواحلها وصقيع فيما توقف أسطول الصيد ببوغاز عزبة البرج عن العمل اليوم.

وقال حسام وفدي رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، لـ"الوطن" توقف أسطول الصيد اليوم عن العمل حيث يبلغ ارتفاع الموج بالبحر المتوسط 2.5 متر.

في سياق متصل اشتكى أهالي قرية الخياطة من تراكم مياه الأمطار بالشوارع، وقال أشرف إبراهيم أحد المواطنين: المحليات لم تستعد بعد للموسم.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطل الدراسة بجميع المدارس اليوم، نظرا للطقس السيئ الذي تشهده المحافظة منذ 4 أيام، فيما أعلن الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط انتظام الدراسة .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة مجدي خاطر، منذ الصباح الباكر حملة لكسح مياه الأمطار من شوارع المدينة وحول المدارس وأماكن التجمعات ومنزل الكوبري العلوي بكفر البطيخ، والقرى التابعة للمركز بإشراف أماني الألفي، نائب رئيس مدينة كفر البطيخ .

كما سقطت شجرة كبيرة في مدينة السرو دائرة مركز الزرقا، دون خسائر بشرية.