أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي تويتر، دعمها للتظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان.

وقالت "رزان": "لبنان الكرامة والشعب العنيد هو سيد قراره لبنان العلم والحرف والنور بيبلوس وبعلبك وصيدا وصور، كل حبة من تراب بلدي، اللبنانيين المقاومين بكل لبنان طرابلس وبالجنوب الأبي، بلد الكلمة والمحبة والكرامة، ما بينحكم بعطسة أو عطستين احذروا الثورة البيضاء ولبنان خط أحمر".

ويشهد لبنان احتجاجات كبرى اعتراضا من المواطنين على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، تطورت إلى مطالبات بإسقاط النظام.